2021/01/07 | 00:05 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الأمين العام لحلف الناتو معلقا على أحداث الكونغرس: مشاهد صادمة في واشنطن

بنس: المتورطون بالعنف داخل مبنى الكونغرس سيتم محاسبتهم

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