2021/01/07 | 00:10 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وسائل إعلام: نشر عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI في العاصمة واشنطن

السيناتور شومر لترمب: دعوتك للمتظاهرين بالتراجع متأخرة

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