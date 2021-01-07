2021/01/07 | 00:10 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | البنتاغون: إعلان التعبئة بقوات الحرس الوطني الأميركي في العاصمة واشنطن

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