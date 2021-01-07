أول تعليق من بايدن على اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس

2021/01/07 | 00:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال الرئيس الاميركي المنتخب إن ما يجري من اقتحام لمبنى الكونغرس لا يمثل الاميركيين، معبراً عن صدمته مما يجري.

ودعا بايدن، الرئيس ترامب إلى مخاطبة المتظاهرين ومطالبتهم بالإنسحاب فوراً.

بايدن وصف اقتحام الكونغرس بأنه "اعتداء على أقدس المؤسسات الأميركية" وأنه "لا يعكس أميركا الحقيقية ولا يمثل الأميركيين".

وأضاف "هؤلاء عدد قليل من المتطرفين الخارجين عن القانون، وهذه فوضى وشيء مشين، وينبغي أن ينتهي الآن وأطلب من الجميع أن ينسحبوا ويتركوا الديمقراطية تتخذ مجراها".

يتبع

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