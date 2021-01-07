سيناتور جمهوري يتهم ترامب بالوقوف وراء

2021/01/07 | 00:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة "رويترز" بأن السيناتور

الجمهوري ميت رومني اتهم الرئيس

الأمريكي دونالد ترامب بالوقوف وراء

"التمرد الحاصل في العاصمة واشنطن".

ونقلت الوكالة عن مراسل "نيويورك تايمز"

في تغريدة عبر "تويتر" قو

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