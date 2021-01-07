الشرطة الأمريكية تتلقى بلاغات بوجود عبوات ناسفة في واشنطن

2021/01/07 | 00:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت شبكة CNN بأن الشرطة الأمريكية

تتعامل مع بلاغات عن احتمال وجود عبوات

ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة

واشنطن.

وكانت قناة "فوكس نيوز" أفادت بإخلاء

مبنى الكابيتول الأمريكي بعد تهديد

بوجود قنبلة، و

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