2021/01/07 | 00:14 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفادت شبكة CNN بأن الشرطة الأمريكية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الأمريكية تتلقى بلاغات بوجود عبوات ناسفة في واشنطن) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تتعامل مع بلاغات عن احتمال وجود عبوات
ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة
واشنطن.
وكانت قناة "فوكس نيوز" أفادت بإخلاء
مبنى الكابيتول الأمريكي بعد تهديد
بوجود قنبلة، و
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الأمريكية تتلقى بلاغات بوجود عبوات ناسفة في واشنطن) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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