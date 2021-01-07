إسبانيا تسجل أدنى درجة حرارة في تاريخها

2021/01/07 | 00:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت الأرصاد الإسبانية، الاربعاء، أن

ثلوجا كثيفة ورياحا شديدة البرودة ضربت

البلاد مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما

دون 34.1 درجة تحت الصفر، في أدنى درجة

تسجل على الإطلاق في شبه جزيرة إيبيريا.

وقالت الأ

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