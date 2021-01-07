2021/01/07 | 00:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي: ما يجري هو أمر غير مقبول

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي: ما يجري هو أمر غير مقبول) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي: ما يجري هو أمر غير مقبول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).