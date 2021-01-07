2021/01/07 | 00:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، ليربح "داو جونز" 400 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى على الإطلاق، مع التطورات السياسية.

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