2021/01/07 | 00:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: عززت البيتكوين مكاسبها أعلى مستوى 36 ألف دولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتسجل مستوى قياسياً جديداً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث.. البيتكوين تتجاوز 36 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدث.. البيتكوين تتجاوز 36 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).