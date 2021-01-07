بايدن يعلق على اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس

2021/01/07 | 00:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعةعلق الرئيس الامريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الخميس، على اقتحام انصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مبنى الكونغرس.وقال بايدن، في كلمة له، إن "هذا اعتداء على ممثلي الشعب الذين أدوا القسم لحماية المصلحة العامة ويشكلون قلب الديمقراطية".واضاف أن "هذا اعتداء على شعبنا وديمقراطيتنا وعلى من يحميها وعلى أقدس المؤسسات الأمريكية".

ودعا بايدن، الرئيس ترامب إلى مخاطبة المتظاهرين ومطالبتهم بالإنسحاب فوراً.

وتابع "هؤلاء عدد قليل من المتطرفين الخارجين عن القانون، وهذه فوضى وشيء مشين، وينبغي أن ينتهي الآن وأطلب من الجميع أن ينسحبوا ويتركوا الديمقراطية تتخذ مجراها".





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