نيويورك تايمز: العثور على عبوة ناسفة في محيط الكونغرس

2021/01/07 | 00:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت صحيفة نيويورك تايمز عن العثور على عبوة ناسفة في محيط الكونغرس ، وان القوات الأمنية قامت باخلاء الموقع من العاملين فيه./انتهى3

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