بايدن : المشاهد في مبنى الكونغرس تصل الى حد التحريض ويجب ان تتوقف حالا

2021/01/07 | 00:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عبر الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن عن صدمته لما حدث في الكونغرس اليوم .وقال في كلمة متلفزة :" اصبت بالدهشة لما وصلت اليه هذه البلاد ..منارة الديمقراطية"، مؤكدا :" ان المشاهد في مبنى الكونغرس تصل الى حد التحريض ويجب ان تتوقف حالا "./انتهى3

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