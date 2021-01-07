2021/01/07 | 00:21 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | جو بايدن: رغم كل ما حصل في الكونغرس يبقى هناك تفاؤل وأمل

بايدن: أطالب ترمب بأن يظهر على الشاشات فورا ويوجه خطابا للأميركيين

بايدن: على ترامب الدعوة بسرعة إلى إنهاء الفوضى

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