حول المركزية الديمقراطية. - التيتي الحبيب

2021/01/07 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#التيتي_الحبيب 1- “لندع العاطفيين يندبون حظهم ويشتكون: المزيد من الصراعات! المزيد من الخلاف الداخلي! المزيد من الجدل! نجيب: بدون صراعات جديدة ومتجددة باستمرار، لن يتم تشكيل أي ديمقراطية اشتراكية ثورية على الإطلاق “لينين، الأعمال الكاملة (بالروسية)، الطبعة الثالثة، المجلد الثاني عشر ، ص.



393.2- “لا يمكننا أن نرتبط بأناس يقولون علنا بأن العمال جاهلون جدا لتحرير أنفسهم، يجب أن يحرروا من فوق” ماركس.



نقد ......





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