فلتكبر سعادتنا ولو بانت شيخوختنا - جواد كاظم غلوم

2021/01/07 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_كاظم_غلوم كم تتغير مفاهيمنا في الحياة حينما نكبر في أعمارنا وقيمنا الإنسانية وكم من القناعات التي كانت ثابتة في أعماقنا تبدأ في الزوال وتحلّ محلها رؤى أكثر إنسانية ونضجا في أخلاقنا .في أذيال العمر الأخيرة وأنا أتجاوز السبعين ؛ حينما أجول في السوق ؛ لم أعد أساوم هذا الكاسب بائع الخضار والفاكهة وحاجات البيت الاخرى وأعطيه ما يريد بكل طيبة قلب دون اية مساومة ، وأيقنت ان بعض المال الصغير التي كنت أُنقصها من ......





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