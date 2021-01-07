2021/01/07 | 00:34 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | ترمب: الانتخابات كانت مزورة لكننا نريد السلام

ترمب: لدينا انتخابات تم سرقتها

ترمب لأنصاره: عليكم العودة إلى المنازل الآن

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