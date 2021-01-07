2021/01/07 | 00:41 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | بوريس جونسون: مشاهد مخزية في الكونغرس ولابد من حدوث انتقال سلمي للسلطة في الولايات المتحدة

أفراد من قوات الحرس الوطني يدخلون الى مبنى الكونغرس

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