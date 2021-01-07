آية من الفلق

2021/01/07 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هشام عبدالكريم يا موصل َ الصيد يا نُوّارة َ الألق قد كنت دوما ً عيون َ الشمس ِ في الأفق ِ قد صرت ِ كُلي فما فارقت ُ دار هوى إلا وعادت إلى الحدباء ِ بي طرقي انت ِ البدايات ُ للتاريخ ِ دُرتُه فللأماني إلى عليائها انطلقي قد خاب […]

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