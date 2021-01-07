2021/01/07 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيم‭ ‬كارداشيان‭ ‬تعيش‭ ‬منفصلة‭ ‬وزوجها‭ ‬يتهمها‭ ‬بعلاقة‭ ‬مع‭ ‬مغني‭ ‬راب‭ ‬ لوس‭ ‬انجليس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يعيش‭ ‬مغني‭ ‬الراب‭ ‬الأميركي‭ ‬كانييه‭ ‬ويست‭ ‬وزوجته‭ ‬نجمة‭ ‬تلفزيون‭ ‬الواقع‭ ‬كيم‭ ‬كارداشيان‭ ‬منفصلين‭ ‬ويتابعان‭ ‬جلسات‭ ‬استشارية‭ ‬زوجية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬كشفت‭ ‬شبكة‭ “‬إن‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬نيوز‭” ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬العائلة‭.‬ وافاد‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬ويست‭ ‬البالغ‭ ‬الثالثة‭ ‬والأربعين‭ ‬كان‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيم كارداشيان تعيش منفصلة وزوجها يتهمها بعلاقة مع مغني راب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيم كارداشيان تعيش منفصلة وزوجها يتهمها بعلاقة مع مغني راب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).