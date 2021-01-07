أحمد ويوسف وديميتريوس أسماء للظواهر المناخية في ألمانيا

2021/01/07 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أطلقت‭ ‬جمعية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التنوع‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الألمانية‭ ‬حملة‭ ‬لإطلاق‭ ‬أسماء‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬أجنبية‭ ‬على‭ ‬الظواهر‭ ‬المناخية‭ ‬المقبلة،‭ ‬منها‭ ‬مثلاً‭ ‬إسم‭ “‬أحمد‭” ‬بدلاً‭ ‬من‭ “‬كلاوس‭” ‬على‭ ‬عاصفة‭ ‬متوقعة‭.‬ ولاحظت‭ ‬جمعية‭ ‬الصحافيين‭ “‬إن‭ ‬دي‭ ‬إم‭” ‬أن‭ ‬أسماء‭ ‬ألمانية‭ ‬تُعطى‭ ‬لكل‭ ‬هذه‭ ‬الظواهر‭ ‬تقريباً‭ ‬في‭ ‬نشرات‭ ‬الأحوال‭ ‬الجوية،‭ ‬فقررت‭ ‬شراء‭ ‬14‭ […]

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