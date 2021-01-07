ترامب يطالب أنصاره بالعودة إلى منازلهم: الانتخابات مزورة.. ونحن نحبكم

2021/01/07 | 00:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنصاره بالإنسحاب من مبنى الكونغرس ومحيطه، مشدداً على أن الانتخابات كانت مزورة.

وقال ترامب في تسجيل مصوّر خاطب به أنصاره، تابعه "ناس" "انتم متميزون، نحبكم بشكل كبير، أدرك شعوركم، لكن عودوا إلى منازلكم، رأيتم كيف تعامل معنا الآخرون بطريقة سيئة ومخزية، نعرف كيف هو شعوركم، لكن عودوا إلى بيوتكم بأمان".

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