يوفنتوس يتفوق في كلاسيكو ايطاليا

2021/01/07 | 00:45 - المصدر: سفن سكاي

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خرج يوفنتوس فائزاً من قمة المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على المتصدّر ميلان في معقله “سان سيرو” بثلاثة أهداف لهدف الأربعاء.

وتناوب على تسجيل أهداف “بيانكونيري” كل من فيديريكو كييزا (18) و(62) والأميركي ويستون ماكيني (76) في حين وقّع دافيدي كالابريا (41) هدف “الروسونيري” اليتيم.

وبات يوفنتوس رابعاً برصيد 30 نقطة في حين حافظ ميلان على الصدارة رغم توقف رصيده عند 37 نقطة.

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