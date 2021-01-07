ترامب يدعو مناصريه للذهاب إلى منازلهم بسلام

2021/01/07 | 00:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مناصريه الذهاب إلى منازلهم بسلام، قائلا: “أعرب كيف تشعرون بعد سرقة الانتخابات ولكننا نحتاج إلى السلام”.

من جانبه اعتبر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، اقتحام مبنى الكونغرس من قبل متظاهرين من أنصار الرئيس دونالد ترامب، بأنه “اعتداء” على الشعب الأميركي والديمقراطية، واصفاً إياهم بـ”المتطرفين”، فيما دعا ترامب إلى “التحلي بالمسؤولية”.

وقال بايدن تعليقاً على أحداث الاقتحام، إن “هذا اعتداء على ممثلي الشعب الذين أدوا القسم لحماية المصلحة العامة ويشكلون قلب الديمقراطية”، لافتاً إلى أن “هذا اعتداء على شعبنا وديمقراطيتنا وعلى من يحميها وعلى أقدس المؤسسات الأمريكية”.

وأضاف بايدن أن “مشاهد الفوضى لا تعكس أمريكا الحقيقية ويجب أن تنتهي الآن ومن قاموا بها متطرفون خارجون عن القانون”، مؤكداً أن “على ترامب التحلي بالمسؤولية والخروج لإيقاف الفوضى”.

وتابع قائلاً إن “ما حدث لا يمت للاحتجاج بصلة وأنا مصدوم بشكل كبير لوصول أمريكا إلى هذا الوضع”، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن “التصديق على نتائج المجمع الانتخابي يجب أن يكون مقدسا للديمقراطية الأمريكية”.

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