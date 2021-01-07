بعد اقتحام مبنى الكونجرس.. ترامب يطالب أنصاره بالعودة إلى منازلهم

2021/01/07 | 00:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنصاره المحتجين أمام الكونجرس بالعودة إلى منازلهم، بعد اقتحامهم مبنى "الكابيتول".وقال الرئيس الأمريكي في كلمة مسجلة في البيت

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