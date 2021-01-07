بايدن يُدين اقتحام

2021/01/07 | 00:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انتقد الرئيس المنتخب جو بايدن اقتحام مبنى الكونجرس، مطالباً دونالد ترامب بالتدخل ومطالبة أنصاره بإنهاء الفوضى.

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