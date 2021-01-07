2021/01/07 | 00:47 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | قوات الشرطة والحرس الوطني يخرجون المتظاهرين من مبنى الكونغرس

الإعلان عن فوز المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا جون أوسوف ليصبح الديمقراطيون أغلبية في المجلس

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