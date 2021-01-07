ترامب يدعو انصاره للعودة إلى منازلهم

2021/01/07 | 00:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، مناصريه للذهاب إلى منازلهم بسلام.وقال ترامب في كلمة له "أعرف كيف تشعرون بعد سرقة الانتخابات ولكننا نحتاج إلى السلام".

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