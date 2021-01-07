البنتاغون يستنفر الحرس الوطني لدعم الشرطة في مواجهة الاحتجاجات في واشنطن

2021/01/07 | 00:50 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية عن استنفار قوات الحرس الوطني في العاصمة واشنطن لدعم قوات إنفاذ القانون، في مواجهة المظاهرات المؤيدة لدونالد ترامب.

وكانت وكالة "رويترز" أفادت مساء اليوم الأربعاء، بأن محتجين مؤيدين للرئيس المنتهية ولايته دونالد لترامب اخترقوا الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واحتلوا منصة تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأضافت الوكالة أنه تم إغلاق مبنى الكونغرس مع تجمع أنصار ترامب خارجه أثناء جلسة بحث التصديق على فوز بايدن.

وأفادت بأن مجلس الشيوخ علق مناقشة نتائج المجمع الانتخابي، فيما أشارت شرطة الكابيتول إلى اختراق مبنى الكابيتول وإغلاقه.

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