بوريس جونسون : ما يحدث في الكونغرس مشاهد مخزية

2021/01/07 | 00:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون احداث الكونغرس الامريكي ، بانها :" مشاهد مخزية ".واكد جونسون :" ان السلطة في الولايات المتحدة يجب ان تنتقل بشكل سلمي "./ انتهى

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