2021/01/07 | 01:01 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الخارجية الفرنسية: ندين الهجوم العنيف على الديمقراطية في أميركا

وزير العدل الأميركي المستقيل يصف اقتحام الكونغرس بالأمر الشائن

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