2021/01/07 | 01:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- زعيم الجمهوريين:الرفض سيغرق النظام الديموقراطي في دوامة قاتلة واشنطن- مرسي ابو طوق اقتحم انصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونغرس في سابقة من نوعها ، وقامت الشرطة باخلاء أبنية في مقر الكونغرس في مواجهة متظاهرين مؤيدين لترامب ،و قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الأربعاء إنه لن يعارض المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يطلب من نائبه عدم إعلان فوز بايدن وأنصاره يقتحمون الكونغرس) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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