ترامب‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬نائبه‭ ‬عدم‭ ‬إعلان‭ ‬فوز‭ ‬بايدن‭ ‬وأنصاره‭ ‬يقتحمون‭ ‬الكونغرس

2021/01/07 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعيم‭ ‬الجمهوريين‭:‬الرفض‭ ‬سيغرق‭ ‬النظام‭ ‬الديموقراطي‭ ‬في‭ ‬دوامة‭ ‬قاتلة واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬ اقتحم‭ ‬انصار‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬مبنى‭ ‬الكونغرس‭ ‬في‭ ‬سابقة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬،‭ ‬وقامت‭ ‬الشرطة‭ ‬باخلاء‭ ‬أبنية‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الكونغرس‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬متظاهرين‭ ‬مؤيدين‭ ‬لترامب‭ ‬،و‭ ‬قال‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬مايك‭ ‬بنس‭ ‬الأربعاء‭ ‬إنه‭ ‬لن‭ ‬يعارض‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬فوز‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ […]

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