الفساد استعد مبكراً للانتخابات

2021/01/07 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام على نحو مساو لمقدار مكافحة الفساد يكون مقدار محاربة التزوير في الانتخابات النيابية المقبلة في العراق.ليست هذه معادلة نهائية لكن اي تفسير عقلي لما يجري يمكن التوصل الى نتيجة تصب في هذه المعادلة. كيف يريدون من المواطن العراقي أن يقتنع بنزاهة هذه الانتخابات أو سواها، مادام المتهمون بالفساد لايزالون يشغلون […]

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