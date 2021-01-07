فتح باب التسجيل للأحزاب الراغبة في خوض الانتخابات العراقية

2021/01/07 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭-‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أعلن‭ ‬العراق‭ ‬عن‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬للأحزاب‭ ‬والتحالفات‭ ‬الراغبة‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬النيابية،‭.‬ وفى‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬العراق‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬عن‭ ‬انسحاب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬من‭ ‬البلاد‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يكون‭ ‬ملعبا‭ ‬للصراعات‭ ‬الإقليمية‭ ‬أو‭ ‬الدولية‭ ‬بعد‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬وقال‭ ‬الكاظمي‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬له‭ ‬لمناسبة‭ […]

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