ميسي يقود برشلونة لفوز صعب على بيلباو في الليغا

2021/01/07 | 01:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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حقق برشلونة، انتصارًا هاما بنتيجة (3-2) خلال مواجهة أتلتيك بيلباو، مساء الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية بالليغا.

وسجل أهداف برشلونة بيدري في الدقيقة 14، وميسي هدفين في الدقائق 38 و62، بينما سجل لأتلتيك بيلباو إيناكي ويليامز في الدقيقة 3، ومونياين في الدقيقة 90.

وبهذا الانتصار، يرفع برشلونة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما يتجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 21 نقطة في المركز التاسع.

المصدر: كورة

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