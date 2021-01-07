بعد اقتحام الكابيتول.. ترامب يوجه كلمة مصورة لمناصريه

2021/01/07 | 01:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس دونالد ترامب أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكونغرس لرفض المصادقة على فوز منافسه جو بايدن، إلى التزام الهدوء.

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