2021/01/07 | 01:16 - المصدر: سفن سكاي

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ارتقى فريق برشلونة الى المركز الثالث في ترتيب الدوري الاسباني بعد فوزه على مضيفه اتليتيك بلباو بنتيجة 3-2 في مباراة مؤجلة لصالح الجولة الثانية من الليغا الاسبانية.

و وصل برشلونة الى النقطة 31 بفضل اهداف بيدري (14) ، ليونيل ميسي (38) و (62) ، بينما سجل هدفي بلباو اينياكي ويليامس في الدقيقة (3) ، ايكر مونياين (90)

فيما تجمد رصيد بلباو عند النقطة 21 في المركز التاسع.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميسي يأخذ بيد برشلونة الى المركز الثالث في الليغا 7 SKY TV.

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