عبوة ناسفة في محيط الكونغرس.. وأنباء عن أخرى

2021/01/07 | 01:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوات الأمن الأميركية على عبوة

ناسفة واحدة على الأقل في حرم مبنى

الكونغرس بواشنطن، الخميس، وفق ما قال

العديد من مسؤولي إنفاذ القانون لشبكة

"إن بي سي" الأميركية.

وقال المسؤولون إنه تم العثور على

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