بعد فوضى واشنطن.. ترامب: عليكم العودة إلى المنازل (فيديو)

2021/01/07 | 01:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الأميركي المنتهية ولايته

دونالد ترامب، الخميس، مناصريه إلى

العودة إلى منازلهم، بعدما اقتحموا

مبنى الكونغرس واشتبكوا مع عناصر

الشرطة.

وقال ترامب، في فيديو مصور نشره حسابه

على تويتر: "عليكم

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