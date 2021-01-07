رئيس شرطة واشنطن: ما رأيناه اليوم سلوك همجي وغير قانوني

2021/01/07 | 01:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد رئيس شرطة واشنطن :" ان المتظاهرين تصرفوا بعنف مع الشرطة " .وقال في مؤتمر صحفي :"ما رأيناه اليوم سلوك همجي وغير قانوني "، مطالبا الجميع باحترام حظر التجوال./انتهى2

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