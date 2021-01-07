2021/01/07 | 01:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حقق نادي برشلونة فوزا صعبا على مضيفه اتلتيكو بلباو بثلاثية لهدفين.سجل اهداف البرسا كل من بيدرو في الدقيقة 14 وليونيل ميسي في الدقيقتين 38 و62 من المباراة .وسجل هدفي بلباو كل من ولياميز في الدقيقة 3 وايكار في الدقيقة 90.وارتقى برشلونة للمركز الثالث بـ 31 نقطة وبلباو في المركز التاسع بـ 21 نقطة./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فوز صعب لبرشلونة على اتلتيكو بلباو) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فوز صعب لبرشلونة على اتلتيكو بلباو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).