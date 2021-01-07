اليمين وجائحة كرونا - محمد حومد

2021/01/07 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حومد لقد مرت تقريبا سنة على ظهور ما اصطلح عليه جائحة كوفيد 19 وفي الوقت الذي كان البعض يترقب فيه نهاية أو اندحار الوباء حسب الناطقين الرسميين العلميين لأنظمة دول العالم ظهر للعلن الفيروس المستجد والمنشق عن كوفيد 19 وهو ما سمي بكوفيد ف2 وربما في ثالث ورابع وإلى ما لا نهاية، وإذا كانت معظم الأنظمة استطاعت أن تتجاوز إلى حدود الساعة مرحلة سياسة الطوارئ والحجر الصحي بهدوء نسبي رغم تردي الأوضاع الاقتصاد ......





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