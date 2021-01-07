قتلى في الضربات الجوية على مواقع إيرانية جنوبي دمشق

2021/01/07 | 01:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الضربات الجوية التي استهدفت، ليل الأربعاء الخميس، مواقع عسكرية لـ"قوات النظام والميليشيات الإيرانية" أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

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