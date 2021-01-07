نائبة بايدن : يجب السماح لعمل الديمقراطية بالمضي قدما

2021/01/07 | 01:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / دعت كامالا هاريس نائبة الرئيس المنتخب جو بايدن الى السماح لعمل الديمقراطية بالمضي قدما.وقالت في تغريدة على موقعها في تويتر : " انضم الى الرئيس بايدن في الدعوة الى انهاء الهجوم على مبنى الكونغرس والموظفين العموميين والسماح لعمل الديمقراطية بالمضي قدما"./انتهى3

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