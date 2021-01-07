بوش الابن : ماحدث من هجوم عنيف نتاج الاكاذيب والآمال الكاذبة

2021/01/07 | 02:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وصف الرئيس الامريكي الاسبق جورج دبليو بوش ، ماحدث في الكونغرس ومحيطه من هجوم عنيف ، بانه :"نتاج الاكاذيب والآمال الكاذبة".وقال بوش في تصريح صحفي : "لقد افزعني السلوك المتهور لبعض القادة السياسيين منذ الانتخابات، وان ما نشاهده هو ما يحصل عادة في جمهوريات الموز وليس في بلادنا".واضاف :" ان الهجوم العنيف قام به اناس اضرمت عواطفهم بالاكاذيب والآمال الكاذبة"./ انتهى3

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