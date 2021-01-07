هل يكون السودان مقرا للقيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم)؟ - محمود محمد ياسين

2021/01/07 | 02:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_محمد_ياسين في ملتقى تفاكري حول ميناء بورتسودان نظمته الغرفة التجارية ببرج اتحاد الغرفة التجارية في 2 يناير 2020 تحدث وزير النقل المكلف هاشم ابن عوف عن الوضع في بورتسودان؛ وفى كلمة يبدو انها غير معدة، جاءت أفكاره حول الموضوع قيد النظر غير مرتبة تتخلل كل جملة تفوه بها بعض الكلمات والمصطلحات الإنجليزية التي لم تكن فقط غير مناسبة باعتبار ان كلمته مذاعة للجمهور السوداني بل لم تزد عرضه الا اختلالا واضطرابا.



وظل يق ......





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