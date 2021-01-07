جيشنا الباسل يُدشّن مئويته الثانية

2021/01/07 | 02:42 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: محمد الأنصاري

شهدت ساحة الاحتفالات الكبرى ببغداد، أمس الأربعاء، الاستعراض العسكري الكبير الذي أقيم بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي الباسل الذي دشَّن قرنه الثاني في 6 كانون الثاني 2021، برعاية وحضور رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

وشاركت في الاستعراض قطعات من مختلف صنوف قواتنا المسلحة والقوة الجوية وطيران الجيش، فضلا عن حضور رسمي شارك فيه الوزراء وقادة الجيش والقوات الأمنية والملاحق العسكريون في البعثات الدبلوماسية ببغداد.

وأطلق سلاح المدفعية 21 إطلاقة وعزف السلام الوطني إيذاناً بانطلاق الاستعراض، بينما جابت مقاتلات القوة الجوية ومروحيات طيران الجيش سماء ساحة الاحتفالات والعاصمة بغداد تحية للجيش في عيده الأغر، ثم استعرضت قطعات من الصنوف المختلفة (الدروع والدبابات والقوات البرية الأخرى والقطعات البحرية والهندسة الآلية ووحدات مكافحة المتفجرات والرد السريع) من أمام المنصة الكبرى للاستعراض.

رئيس الجمهورية برهم صالح هنأ في كلمته أمس، جيشنا البطل في ذكراه المئوية، مشدداً على أن قوة وهيبة الجيش وتطوير صنوفه المسلحة «تمثل قوة وهيبة الدولة الحارسة والخادمة لشعبها»، لافتاً إلى ضرورة أن يبقى الجيش مؤسسة وطنية دستورية حامية للسيادة والوطن لا أداة بيد الاستبداد والدكتاتورية.

بدوره هنأ رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي جيشنا البطل بذكرى تأسيسه المئوية، وقال في كلمة متلفزة بُثت مساء أمس الأول الثلاثاء: «نقف باعتزاز وفخر لتحية جيش العراق العظيم، قادة وضباطا ومراتب، ونحيي بطولاتهم وتضحياتهم في الدفاع عن أرض العراق وحماية كرامته، كما نحيي بطولات جيشنا وتضحياته في الدفاع عن فلسطين الحبيبة، جنين، والجولان».

وشدد الكاظمي على أن «جيش الوطن توج مسيرته الى جانب قواتنا الأمنية بكل صنوفها في دحر عصابات داعش الإرهابية وطردها من أرض العراق المقدسة».

وفي تهنئته بالمناسبة أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن ما قدمه الجيش العراقي طوال مسيرة قرن من الزمن يعدُّ مفخرة عظيمة تستحق التخليد والإشادة والتكريم، وتتطلب مزيداً من الدعم والمساندة لهذه المؤسسة الوطنية التي بذلت الكثير خلال مسيرتها المشرقة.

وذكر الحلبوسي أن «الجيش العراقي سطَّر عبر تاريخه المشرّف أروع صور البطولة، وكتب بالدم عبر قوافل الشهداء سفراً عظيماً من الانتصارات، وترفّع عن كل الميول والاتجاهات سوى الوطن وحماية أمنه وسيادته».

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