بيلوسي : الكونغرس سيستأنف اليوم التصويت على فوز بايدن

2021/01/07 | 02:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي :" ان الكونغرس سيستأنف اليوم عملية التصويت على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية ".وقالت بيلوسي في تصريح صحفي :" ان هذا القرار اتخذ بالاتفاق مع نائب ترامب مايك بنس وآخرين "./ انتهى

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