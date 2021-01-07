بيلوسي: الكونغرس سيستأنف جلسته للمصادقة على فوز بايدن

2021/01/07 | 03:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن مجلس النواب سيستأنف الليلة عملية التصديق على فوز بايدن.

وقالت بيلوسي في بيان: إن قرارا اتخذ بعد اتصالات مع بنس وآخرين باستئناف عملية التصديق على فوز بايدن الليلة بمجرد تأمين مبنى الكونغرس.

وأضافت: "ربما ما تزال الليلة طويلة لكننا نأمل في جدول أعمال أصغر، غير أننا سننجز هدفنا".

​وفي وقت سابق، اقتحمت حشود من أنصاره الرئيس الأمريكي الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس.



وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونغرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

المصدر: سبوتنيك

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