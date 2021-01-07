مطالبات بمواجهة ترامب بالتعديل الخامس والعشرين من الدستور الأميركي

2021/01/07 | 03:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اقتحام مائت المناصرين لترامب مبنى الكونغرس، الأربعاء، دعا مشرعون أميركيون، جمهوريون وديموقراطيون إلى عزل ترامب فورا من منصبه.

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